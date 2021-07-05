Monobank планирует летом выпустить карточку в криптовалюте

monobank

Проект Monobank планирует интеграцию с криптобиржей, в рамках чего в июле выпустят карту в биткоинах - пока ожидают утверждения НБУ.

Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.

По его словам, разработка карточки в биткоинах уже завершена, поэтому по согласованию Нацбанка релиз может состояться в июле в этом году. Как говорит сам Гороховский, тогда "пользователи смогут прозрачно покупать и продавать криптовалюту".

Также завершается процесс интеграции с мобильным оператором по электронной симкарте, e-sim, которая позволяет отказаться от физического аналога.

Кроме того, на этапе разработки находится взаимодействие проекта с американской площадкой для торговли ценными бумагами, добавил Гороховский. Релиз проекта ожидается осенью году.

Напоминаем:

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637, который призван легализовать сферу виртуальных активов в Украине.

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и его заместитель Владимир Яценко вышли из состава бенефициаров компании Финтех Бенд, которая совместно с Универсал Банком Тигипко занимается развитием проекта Monobank.

Экономическая правда