Monobank планирует летом выпустить карточку в криптовалюте
Проект Monobank планирует интеграцию с криптобиржей, в рамках чего в июле выпустят карту в биткоинах - пока ожидают утверждения НБУ.
Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.
По его словам, разработка карточки в биткоинах уже завершена, поэтому по согласованию Нацбанка релиз может состояться в июле в этом году. Как говорит сам Гороховский, тогда "пользователи смогут прозрачно покупать и продавать криптовалюту".
Также завершается процесс интеграции с мобильным оператором по электронной симкарте, e-sim, которая позволяет отказаться от физического аналога.
Кроме того, на этапе разработки находится взаимодействие проекта с американской площадкой для торговли ценными бумагами, добавил Гороховский. Релиз проекта ожидается осенью году.
Напоминаем:
Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637, который призван легализовать сферу виртуальных активов в Украине.
Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и его заместитель Владимир Яценко вышли из состава бенефициаров компании Финтех Бенд, которая совместно с Универсал Банком Тигипко занимается развитием проекта Monobank.
Экономическая правда
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