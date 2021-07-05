В "деле ВиЭйБи Банка" завершили расследование - НАБУ

УНИАН

НАБУ и САП 2 июля завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабкредита, предоставленного Национальным банком "ВиЭйБи Банку".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о 9 должностных лиц Нацбанка, в частности экс-первого заместителя председателя НБУ, экс-заместителя председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк", заместителя директора ООО (компании, готовила рецензию на оценку имущества банка) и трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк".

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк" - выделены в отдельные производства, которые остановлено в связи с розыском этих лиц.

Следствие установило, что в октябре 2014 года "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимости.

Стоимость недвижимости завысили почти 25 раз благодаря поддельным отчетам об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против заявленных 1,8 млрд грн.

Также, "ВиЭйБи Банк" не подал все необходимые для получения стабилизационного кредита документов. Несмотря на все, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк". Спустя 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал "ВиЭйБи Банк" неплатежеспособным, а стабкредит банк не вернул.

Напоминаем:

24 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.

Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых - первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец "ВиЭйБи Банка". Бахматюка тогда же объявили в розыск.

Экономическая правда