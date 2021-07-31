Amazon оштрафовали в Европе на почти 900 миллионов долларов
Европейский регулятор в сфере конфиденциальности оштрафовал онлайн-ритейлера Amazon на 887 миллионов долларов за нарушения, касающиеся рекламы.
Об этом пишет CNBC.
Это крупнейший в истории штраф, назначенный за нарушение закона Евросоюза о защите данных. Amazon назвала решение регулятора необоснованным и пообещала подать на него апелляцию.
Также регулятор поручил Amazon пересмотреть ряд деловых практик, однако в сообщении не уточняется, о чем именно идет речь.
"Решение, связанное с тем, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основано на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности, предложенный штраф совершенно не соответствует даже подобной интерпретации", - сообщила компания.
Сумма итогового штрафа соответствует около 4,2% чистой прибыли интернет-ритейлера за 2020 год, которая составила 21,3 млрд долл, и 0,2% выручки в размере 386 млрд долл.
Напоминаем:
Компания Amazon отчиталась о росте дохода на 27% - до 113,08 млрд долл - это значительное замедление по сравнению со 2 кварталом 2020 года, когда доход вырос на 41%.
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