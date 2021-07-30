Amazon отчитался о замедлении темпов роста доходов

фото: amazon

Компания Amazon отчиталась о росте дохода на 27% - до 113,08 млрд долл - это значительное замедление по сравнению со 2 кварталом 2020 года, когда доход вырос на 41%.

Об этом пишет CNBC.

Финансовый директор компании Брайан Ольсавский связывает снижение темпов с высокой сравнительной базой прошлого года, когда темпы роста во время пандемии выросли до 35-45%.

"Вы видите, что некоторые темпы роста снизятся", - сказал Ольсавсrий, добавив, что Amazon ожидает, что в течение следующих нескольких кварталов рост будет замедляться.

"Мы знаем, что будет больше отпусков и мобильности, чего люди, вероятно, избегали в прошлом году. Кроме покупок они занимаются другими вещами", - добавил он.

"Руководство компании повторяет похожие предупреждения от Facebook и Apple, которые заявляли в начале этой недели, что темпы роста доходов уповильнюватимуться от максимумов во время пандемии", - пишет издание.

В разговоре с инвесторами Ольсавский сказал, что Amazon находится в разгаре многолетнего инвестиционного цикла, который включает значительные расходы на увеличение складских мощностей по всей стране. Большинство расходов Amazon на 2021 год и открытие зданий планируется на второе полугодие, добавил он.

При этом, чистая прибыль Amazon повысился до 7,77 млрд долл во втором квартале 2021 года с 5,24 млрд долл за аналогичный квартал 2020-го.

Чисеьнисть персонала компании выросла - до 1,33 млн человек по всему миру, что на 52% больше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним:

Основатель Amazon Джефф Безос 5 июля покинул пост CEO онлайн-ритейлера.

Экономическая правда