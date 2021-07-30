СНБО инициирует введение временного руководства на Укрзализныце – документ

пресс-служба офиса президента

Совет нацбезопасности инициирует введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

Об этом известно из документа к заседанию Совета нацбезопасности и обороны 30 июля, который есть в распоряжении ЭП.

Информация, предоставленная Службой безопасности "свидетельствует о ряде угроз государственной безопасности, связанных с критической ситуацией в акционерном обществе "Украинская железная дорога", что может привести к дестабилизации работы объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли и создать реальную угрозу жизненно важным интересам Украины", говорится в документе.

Эта информация касается ряда блоков: аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционных вопросы, трудовых, проблем тарифного регулирования и критического состоянии компании.

В частности, отмечается, что правлением сознательно недоначислена и искусственно не отнесена на себестоимость перевозок за 5 последних лет 43,5 млрд грн фонда оплаты труда.

При этом, государственное тарифное регулирование, осуществляемое в течение 2016-2020 годов с нарушением законодательства лишило УЗ почти 100 млрд грн принадлежащих ей доходов за проделанную перевозную работу и привело к ее критическому состоянию. Дальнейшая работа акционерного общества "Укрзализныця" в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству.

В Раде обращают внимание на долги УЗ. На сегодня ключевой проблемой "Укрзализныци", которая грозит техническим дефолтом компании и блокирует ее дальнейшее развитие является наличие кредитного портфеля, который составляет около 35,8 млрд грн и 19,1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая железная дорога", по взысканием которых установлен мораторий.

Кроме того, не выполняются показатели по капинвестициям, недоначисленной заработной платы, проводятся неэффективные закупки. Низкие темпы электрификации приводят к тому, что УЗ закупает дизтопливо у страны-агрессора вместо того, чтобы скорее перейти на украинскую электроэнергию.

Такие действия органов управления "Укрзализныци" (Наблюдательного совета, председателя и членов правления) привели к возникновению критической ситуации в компании, что может привести к дестабилизации ее работы и создать реальный риск для экономики и безопасности страны, говорится в документе.

Поэтому с целью устранения угроз нацбезопасности, недопущения дальнейшего падения экономических показателей и предотвращения реализации коррупционных рисков на УЗ в СНБО считают целесообразным инициировать перед Кабмином вопрос о немедленном применении действий по стабилизации работы компании.

Также, инициируют введение временного руководства "Укрзализныци" на период избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества с соблюдением всех требований действующего законодательства Украины и стандартов ОЭСР.

Напоминаем:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об опасных процессах в финансовой деятельности "Укрзализныци" и не исключил принятия кардинальных кадровых решений в компании.

Экономическая правда



