СНБО готов вводить временные администрации в облэнерго монополистов в случае угрозы нацбезопасности

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Совет нацбезопасности и обороны усматривает признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готова в случае угрозы национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

Об этом известно из брифинга по результатам заседания СНБОУ 30 июля.

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов отметил, что вопрос энергорынка является одним из самых сложных, которые рассматривала СНБО.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны наблюдает очень опасные тенденции в этой области. Мы видим признаки монополизации на этом рынке. У нас на сегодня есть 8 фамилий, которые не являются ни для кого тайной: господин Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Коломойский, Боголюбов, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин, которые обладают распределительной сетью", – отметил Данилов.

Он заявил, что речь не идет о том, каким образом они получили сети в собственность, а лишь о том, что "в случае угрозы национальной безопасности согласно этому решению мы рассматриваем вопрос введения временных администраций".

Данилов подчеркнул, что речь идет только о ситуации, в которых будет возникать угроза нацбезопасности. Он также добавил, что президент поставил задачу - ни в коем случае не должны повышаться тарифы на электроэнергию для уязвимых слоев населения.

Напоминаем:

Совет национальной безопасности и обороны следит за ситуацией на украинском рынке электроэнергии, в настоящее время находится под контролем.

Экономическая правда