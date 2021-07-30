Газпром манипуляциями на еврорынке мог в июле увеличить доход на 1,5 миллиарда евро – СМИ

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Вследствие искусственных ограничений российским Газпромом поставок газа в Европу цены на "голубое топливо" взлетели до исторических максимумов, в результате чего компания получила дополнительных 1,5 млрд евро дохода.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на аналитическую записку Оператора газотранспортной системы Украины.

Рекордный рост цен на европейском рынке ОГТСУ связал с резким сокращением транспортировки газа украинской ГТС с начала года: с 180-185 млн м3 газа в сутки в конце 2020 году до 124 млн м3 в сутки с февраля 2021 года.

Действия Газпрома в ОГТСУ назвали манипуляцией рынком газа Европы и злоупотреблением монопольным положением. Благодаря этому только в июле российский монополист мог получить около 1,45 млрд евро дополнительного дохода благодаря "искусственно созданному дефициту".

Общую выручку Газпрома от поставок газа на европейский рынок в июле ОГТСУ оценил в 2,3 млрд евро.

фото liga.net з розрахунків ОГТС

"Газпром заявляет о достижении почти рекордных показателей экспорта газа в первом полугодии 2021 года (по сравнению с первой половины 2020 года). Однако рост произошел за счет поставок через Турцию (Турецкий поток) и Китай (Сила Сибири), а поставки в Западную Европу снизились против 2018 года на 15%, а против 2019 года – на 22%", – говорят в ОГТСУ.

По прогнозам Оператора, высокие цены на газ в Европе сохранятся как минимум до марта 2022 года. Это объясняют фьючерсными контрактами на европейском хабе NCG: "Фьючерс на первый квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год – 25,7 евро/МВт-ч".

В то же время в ОГТСУ отметили, что возможно отклонение цены газа зимой как в сторону снижения (например, в случае отказа Газпрома от ограничения поставок), так и в сторону увеличения (в случае углубления дефицита).

Напоминаем:

Спотовая цена на газ в Европе с поставкой на главном хабе Европы - TTF в Нидерландах - добавила 4% и вышла на уровень 505 долларов за тысячу кубометров.

Ранее в ОГТС говорили, что российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.