Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от газопроводов Газпрома

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Председатель оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора.

Он пояснил, что ежегодно Украина потребляет около 30 млрд м3 газа, из которых 20 млрд - собственная добыча, и еще 10 млрд - импорт. Поэтому, говорит он, украинская ГТС будет работать в любом случае.

"Главный вопрос заключается в том, останется ли Украина транзитной страной после 2024 года. Если нет, то Оператор ГТС будет вынужден существенно оптимизировать систему, чтобы расходы на содержание ГТС не легли на плечи украинского потребителя", - отметил Макогон.

По его словам, проблема заключается в том, что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно. Поэтому ГТСУ не сможет быть "резервным вариантом" для Европы в случае, например, ремонта Северного потока.

Макогон продолжил: "В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: "Давайте украинский транзит". Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно".

То есть без нового долгосрочного транзитного договора Украина должна оптимизировать газотранспортную систему, в результате чего Европа на 80% будет зависить от газопроводов Газпрома (Северные потоки и Турецкие), отметил глава ГТС.

Напоминаем:

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон ранее рассказывал, что на сегодня ОГТС получает 80% доходов от предоставления услуг транзита. Речь идет об 1,3 млрд долларов в год. Около 1 млрд долл из этих денег идет на эксплуатацию системы.

Экономическая правда