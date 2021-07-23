Голова оператора "труби": Основна боротьба щодо "Північного потоку–2" ще попереду

Сергій Макогон facebook

Офіційна домовленість США та Німеччини про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" – це лише перший раунд в боротьбі, яку Україна вестиме й надалі.

Про це заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю Forbes.

"Ми повинні примножити наші зусилля і шукати нових союзників, нові підходи та боротися далі. Навіть якщо зараз "Північний потік" запуститься на повну потужність, то обмеження щодо використання OPAL приведуть до того, що "Північний потік" зможе використовуватися тільки на 70–75% своєї потужності. Поки що ця декларація – це тільки перший раунд. Основна боротьба у нас ще попереду", – зауважив він.

За його словами, на сьогодні Оператор ГТС отримує 80% доходів від надання послуг транзиту, йдеться про 1,3 млрд дол. на рік. Значна частина цих грошей йде на експлуатацію системи, це близько 1 млрд дол. І в разі транзиту припинення компанії доведеться оптимізувати систему, адже вона самостійно не зможе її профінансувати.

Це, на думку Макогона, призведе до незворотних змін.

"Європейці в такому разі будуть знаходиться у цілковитій залежності від "Газпрому". Який буде постачати газ в Європу по двох турецьких і по двох північних потоках. "Газпром" таким чином отримає 80% транзитних потужностей в Європу. Наслідки європейці можуть бачити вже зараз, коли ціна на газ зросла до піку за останніх 13 років. Повторюся: "Газпром" може використовувати нашу систему, але не робить цього і тим стимулює подальше зростання ціни на газ в Європі", - зазначив очільник ОГТСУ.

На його думку, "Північний потік-2" створює тільки ілюзію постачання альтернативного газу.

"Це один і той самий газ... Якби європейці були зацікавлені у диверсифікації джерел газу, то потрібно було б зняти монополію "Газпрому" на експорт газу по трубопроводах", - додав Макогон.

Нагадуємо:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною по "Північному потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США

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Економічна правда