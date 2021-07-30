Нацбанк ожидает сокращения транзита газа через Украину после 2021 года

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В Национальном банке ожидают, что профицит торговли услугами в 2021-2022 годах несколько сузится из-за восстановления путешествий, а также уменьшения объемов транзита газа относительно 2021 года.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

Так, в 2021 году транзит будет на 10 млрд м3 выше, чем законтрактовано. Причина заключается в высоком спросе в Европе. Однако в дальнейшем объемы будут соответствовать контракту, то есть 40 млрд м3 ежегодно с 2021 по 2024 год.

Импорт путешествий превысит докризисный уровень только в 2022 году. Постепенное увеличение экспорта услуг обеспечивать прежде всего IT-сектор, который рос даже в кризисном 2020 году.

Напоминаем:

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон ранее рассказывал, что на сегодня ОГТС получает 80% доходов от предоставления услуг транзита. Речь идет о 1,3 млрд долларов в год. Около 1 млрд долл из этих денег идет на эксплуатацию системы.

Российский "Газпром" в июле не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа. При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину.

Экономическая правда