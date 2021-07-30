Во 2 квартале бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб за 3 года

Марчин Свенчицкий фото: рбк-украина

Совет бизнес-омбудсмена в апреле-июне 2021 года получил 531 жалобу на нарушение государственных органов - это на 25% больше 1 квартала 2021 года и на 38% больше 2 квартала 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Учреждение завершило расследование 287 дел и помогло бизнесу вернуть и сэкономить 94 млн грн. 102 из 104 заявителей (98%), заполнивших форму обратной связи, остались довольны сотрудничеством с РБО", - говорится в сообщении.

При этом две трети (65%) жалоб бизнеса касались налоговых вопросов: невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (115 жалоб), блокировка налоговых накладных (71), обжалование результатов налоговых проверок (46), включение в перечень рисковых налогоплательщиков (41), уголовные дела по налоговым вопросам (20).

По сравнению с 1 кварталом 2021 года предприниматели больше жаловались на блокирование налоговых накладных (+ 58%), включение в перечень рисковых налогоплательщиков (+ 58%) и безосновательно возбужденные уголовные дела по налоговым вопросам (20). Больше всего выросло количество жалоб на неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (+ 102%).

"Во втором квартале мы получили рекордное количество обращений за последние три года. Ключевым фактором такого роста стали жалобы на неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных.

Считаю, что такой тренд должен привлечь внимание государственных органов и побуждать их как можно быстрее имплементировать рекомендации РБО", - отметил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

Предприниматели также жаловались на процессуальные нарушения и бездеятельность Национальной полиции (32), органов прокуратуры (16) и Службы безопасности Украины (9).

Количество жалоб предпринимателей на нарушение Нацполиции и органов прокуратуры несколько сократилось по сравнению с 1 кварталом 2021 года, но увеличилось по сравнению со 2 кварталом 2020 года.

На СБУ предприниматели жаловались больше: как по сравнению с I кв. 2021 (+ 13%), так и против II кв. 2020 (+ 29%).

Напомним:

Союз украинских предпринимателей получает многочисленные жалобы от участников на чрезмерное использование полномочий и неправомерное давление на бизнес со стороны контролирующих и правоохранительных органов - "лидируют" в таких жалобах Налоговая, Госпродпотребслужба, Гоструда и Гостаможслужба.

Экономическая правда