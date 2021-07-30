Регулятор снова повысил предельные цены на энергорынке

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке.

Такое решение было принято на заседании 30 июля.

"Учитывая, что в летний период в некоторые часы наблюдается существенный профицит электроэнергии, а в вечерний максимум потребления резко возрастает потребность в маневровых мощностях, и учитывая общую тенденцию роста цен на топливо, предлагается изменить price cap (предельные цены - ред.)", - отметили в регуляторе.

"Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически, это отмена ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 кВт-ч в ночное время и 4 грн за 1 кВт-ч в дневные, это фактически отмена. Мы даем сигнал участникам рынка. Я считаю, что это очень правильный шаг", - заявил глава энергорегулятора Валерий Тарасюк.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", цены повышены на 60,8%, до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6% до 4000 грн/МВт-ч - для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).

Напомним:

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и внутрисуточнос рынке: с 1228,94 до 1243,71 грн МВт-ч - для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме и с 2048,23 до 2655,99 грн/МВт-ч - для часов максимальной нагрузки.

Также регулятор 25 июня установил предельную минимальную цену на электроэнергию на ВСР на уровне 100,5% цены на РСВ на период профицита электроэнергии в энергосистеме до 1 октября.

Экономическая правда