"Укрпочта" стала официальным перевозчиком дипломатической почты Посольства США

фото: укрпочта

"Укрпочта", начиная с этой недели, будет официальным перевозчиком дипломатической почты в и из Украины для дипломатов и официальных лиц Посольства США.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Начиная с этой недели Укрпочта будет официальным перевозчиком дипломатической почты в и из Украины для дипломатов и официальных лиц Посольства США - U.S. Embassy Kyiv Ukraine. Для нас это серьезный шаг и большой знак качества нашей доставки.

Мы благодарны за доверие", - написал он.

Смелянский напомнил, что грузовой самолет Airbus 330 компании Windrose перевозит экспортные посылки Укрпочты в США дважды в неделю.

Напомним:

Укрпочта по итогам II квартала получила 118 млн грн чистой прибыли, таким образом по итогам первой половины 2021 года компания сократила общий ущерб со 128 млн грн до 9,8 млн грн.

Экономическая правда