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Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О платежных услугах" № 1591-IX, который парламент принял 30 июня 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента.

"Закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины.

Документ адаптирует украинское законодательство в правовое поле Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронным деньгам (EMD)", - говорится в сообщении.

Также документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления. В частности, устанавливаются требования к управлению рисками и аутентификации пользователя, добавили в ОП.

Согласно закону, в Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка - учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.

Будут существовать девять платежных услуг, из которых две - нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).

Небанковские предоставители платежных услуг (платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы и некоторые другие предоставители платежных услуг) смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.

При этом, НБУ получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" - платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Ее функционирование предполагает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

Кроме этого, закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

Напомним:

30 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4364 о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг.

Экономическая правда