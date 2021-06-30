Рада приняла законопроект об "открытом банкинге"

фото: пРиватбанк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4364 о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Отмечается, что закон определяет общие принципы функционирования платежных систем в Украине и принципы государственного регулирования платежного рынка, устанавливает правила предоставления платежных услуг.

"Законом адаптировано законодательство Украины к законодательству ЕС и сформировано правовое основание для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС; усилена защита прав пользователей платежных услуг, обеспечена прозрачность предоставления платежных услуг и полноту информации об условиях их предоставления; четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг", - говорится в сообщении.

Закон расширяет круг участников платежного рынка и дает возможность развиваться небанкам и финтех-компаниям.

Кроме банков, предоставлять платежные услуги смогут: платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. Они будут иметь право работать без участия в платежной системе и смогут сами эмитировать платежные карты.

Существовать будут 9 платежных услуг, из которых 7 являются финансовыми, 2 - нефинансовыми (услуги по инициированию платежа и по предоставлению сведений из счетов). Также будет определен круг их поставщиков.

Закон предусматривает имплементацию в Украине концепции открытого банкинга (Open banking).

В частности имплементация концепции открытого банкинга (Open banking) станет стимулом для развития финансовых технологий в Украине, поскольку финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 19 февраля поддержала за основу законопроект №4364 "О платежных услугах", которым предусматривается концепция открытого банкинга в Украине и интеграция украинского платежного рынка с европейским.

Экономическая правда