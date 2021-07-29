Завладение зерном на 15 миллионов: экс-главе филиала ГПЗКУ избрали меру пресечения

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Высший антикоррупционный суд 29 июля избрал меру пресечения экс-главе филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" "Партизанский элеватор", подозреваемого в незаконном завладении зерном на сумму более 14,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram.

Отмечается, что судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,758 млн гривен.

Срок действия меры пресечения - до 27 сентября 2021 года.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

"В ноябре - декабря 2019 года указанное лицо, находясь в должности директора филиала АО "ГПЗКУ", реализовало зерно, которое находилось на балансе государственной корпорации, частному предприятию.

Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что отгрузка более 3 тыс тонн зерна состоялась без разрешения, а полученные в результате незаконных операций средства были присвоены должностным лицом", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 28 июля 2021 года детективами НАБУ и прокурорами САП сообщено о подозрении бывшему чиновнику. Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен.

Экономическая правда