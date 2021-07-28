СБУ разоблачила растрату бюджетных 15 миллионов в зерновой госкорпорации
Служба безопасности Украины совместно с НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно отчужили 3,2 тыс тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры.
Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в ведомстве.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.
Напомним:
За первый квартал 2021 года Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которая находится в управлении Минэкономики, получила чистые убытки на сумму 148,8 млн грн.
Экономическая правда
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