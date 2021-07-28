Все разделы
Укр / Рус

СБУ разоблачила растрату бюджетных 15 миллионов в зерновой госкорпорации

Среда, 28 июля 2021, 18:05
 

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно отчужили 3,2 тыс тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в ведомстве.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.

 

Напомним:

За первый квартал 2021 года Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которая находится в управлении Минэкономики, получила чистые убытки на сумму 148,8 млн грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ГПЗКУ СБУ НАБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как не похоронить репутацию Украины на глобальном зерновом рынке 23 июня 2021, 13:12
За первый квартал зерновая госкорпорация получила 148 миллионов убытков 18 июня 2021, 17:40
За 2020 год Продовольственно-зерновая корпорация получила 5,8 миллиардов убытка 16 апреля 2021, 12:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!