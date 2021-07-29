"Интернет-субвенция" для 670 общин: стартовали первые тендеры

фото: Минцифра

Начинаются тендеры в рамках реализации проекта "Интернет-субвенция" - это 483 млн гривен, которые получили более 670 территориальных общин для развития сети оптического интернета в селах.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Минцифра продолжает реализацию проекта открыто и прозрачно. В частности, с помощью нового онлайн-дашборда в режиме реального времени можно отследить запланированные тендеры и подробную информацию о каждой закупке.

Сейчас уже запланированы 74 закупки для подключения к оптическим сетям 1138 учреждений социальной инфраструктуры", - заявили в ведомстве.

За счет субвенции к оптическим сетям планируют впервые подсоединить более 3 тыс сел, в которых находятся более 11 тыс социальных объектов:

1,4 тыс школ и 1,2 тыс детских садов;

2,9 тыс медицинских учреждений;

2,2 тыс библиотек;

2,9 тыс домов, сельских клубов;

350 удаленных рабочих мест работников ЦНАУ.

"Общины уже сейчас получают деньги из госбюджета и проводят прозрачные тендеры, после чего провайдеры начнут строить сеть. Благодаря этому проекту более 1 млн украинцев впервые получат возможность подключиться к оптическому интернету", - добавили в Минцифре.

Напомним:

Кабмин утвердил распределение средств интернет-субвенции для 670 общин - 483,8 млн гривен распределены между 670 территориальным общинам для реализации проекта "Интернет-субвенция".

Экономическая правда