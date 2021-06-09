Кабмин утвердил распределение средств интернет-субвенции для 670 общин
Кабмин утвердил распределение средств интернет-субвенции для 670 общин - 483,8 млн гривен распределены между 670 территориальным общинам для реализации проекта "Интернет-субвенция".
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
Отмечается, что благодаря проекту "уже в этом году более миллиона украинцев получат возможность впервые подключиться к оптическому интернету".
"Общины, прошедшие отбор, получат деньги из госбюджета, затем проведут прозрачный тендер, после чего провайдеры начнут строить сеть. На уровне общин к оптическому интернету будет впервые впервые подключены 3652 сел, в которых более 11 тыс соцобъектов", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, для каждого из них за счет субвенции будет обеспечено покрытие Wi-Fi-сети. Соцучреждения, подключенные за средства субвенции, получат бесплатный скоростной интернет до конца 2022 года.
Посмотреть результаты распределения средств можно просмотреть в дашборде по ссылке.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации до 28 мая открыло прием официальных заявок от глав общин для участия в проекте "Интернет-субвенция", которым планируют покрыть более 3000 сел.
Экономическая правда
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