Минэнерго поручили составить графики накопления угля и газа

фото: правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики составить подробный график накопления угля и газа в Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба под председательством Шмыгаля.

В заседании приняли участие министр энергетики Герман Галущенко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, представители министерств, энергетических предприятий и народные депутаты.

Члены Антикризисного энергетического штаба заслушали состояние подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2021/22 года.

Премьер-министр заявил, что необходимо как можно лучше подготовиться к отопительному сезону для его стабильного прохождения.

"Этой зимой необходимо доказать способность энергетической системы Украины быть присоединенной к европейской сети ENTSO-E. Это приоритет правительства и президента Украины. Поэтому важно эту зиму пройти с надежной работой всех участников процесса", - сказал Шмыгаль.

Для обеспечения стабильного прохождения отопительного периода по итогам совещания Министерству энергетики поручено составить график накопления угля на складах, а также совместно с НАК "Нафтогаз" наработать график накопления и остатков природного газа в подземных хранилищах на каждую конкретную дату.

Кроме этого, АО "Укрзализныця" должна рассмотреть возможность приоритетного предоставления полувагонов для отгрузки угольной продукции железнодорожным транспортом в соответствии с заявками угольных предприятий, шахт и центральных обогатительных фабрик.

Напомним:

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

Экономическая правда