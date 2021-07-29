Глава Оператора ГТС: У нас еще есть шансы бороться в Вашингтоне против "Северного потока-2"

фото: Facebook Сергея Макогона

Директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что борьба Украины с российским газопроводом "Северный поток-2" будет продолжаться несмотря на договоренность Берлина и Вашингтона, наибольшим союзником Украины сейчас является Конгресс США.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

Макогон отметил, что под общим заявлением Министерства иностранных дел ФРГ и Госдепа США нет никаких подписей, поэтому оно является скорее декларацией, чем соглашением.

"Насколько я понимаю, были обозначены направления будущего сотрудничества, будущих переговоров о продлении транзита и по запуску Северного потока-2. Поэтому я считаю, что у нас еще есть очень большие шансы бороться за сохранение транзита и против Северного потока-2", - считает он.

Макогон добавил, что после достройки газопровода его еще нужно сертифицировать.

"А сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предполагает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу.

Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора этого газопровода, поэтому мы будем наблюдать за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода", - добавил он.

По мнению Макогона, хотя администрация США и считает, что нет смысла бороться с газопроводом, строительство которого завершено на более чем 90%, Конгресс продолжает выступать против проекта.

"Мы сейчас очень активно сотрудничаем с другими стейкхолдерами в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы доказать, что запуск этого газопровода создает весьма значительные геополитические риски как для Украины, так и для Европы в целом.

Я считаю, что у нас еще есть шансы бороться в Вашингтоне против этого газопровода. Сейчас Конгресс является крупнейшим союзником", - сказал Макогон.

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Напомним:

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом.

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