В Европе электроэнергия из ископаемых источников стала вдвое дороже "зеленой"

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Цены на электроэнергию с использованием ископаемых источников стали вдвое дороже электроэнергии из зеленых источников энергии - это связано в том числе со стремительным ростом цен на уголь и газ.

Об этом сообщает аналитическая организация Ember в своем отчете.

Так, цены на уголь в странах ЕС выросли более чем на 70% с января, на газ - удвоились. Вместе с подорожанием квот на выбросы углерода на 84% за год, производить электроэнергию из возобновляемых источников стало вдвое дешевле.

Например, ветряки в Германии и Италии производят электроэнергию стоимостью 45,3 евро / МВт-ч и 46,3 евро / МВт-ч соответственно, что вдвое дешевле ископаемых источники. Испания опередила обе страны - ее ветряки производят э / э за 31,7 евро / МВт-ч, что втрое дешевле энергии с традиционных ТЭС.

Цены на газ росли, в частности, из-за погодных условий зимой, которые требовали большего использования газа, а также низких запасов европейских хранилищ из-за отказа Газпрома наращивать объемы поставок через Украину.

Напоминаем:

Цены на природный газ на торгах в начале июля превысили отметку в 15 000 гривен за тысячу кубометров - это абсолютный рекорд за всю историю.

Причина - цены на газ на европейском рынке также продолжают тенденцию к росту, что отражается и на внутреннем рынке.

Экономическая правда