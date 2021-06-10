Facebook дозволить більшості співробітників працювати з дому

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія дозволить усім штатним співробітникам працювати вдома, якщо їхню роботу можна виконувати віддалено.

Про це він повідомив у заяві для співробітників, передає CNBC.

Зазначається, що Цукерберг зробив нове оголошення для співробітників, в якому виклав плани компанії щодо гібридного офісу та дистанційного налаштування.

"Ми дізналися за минулий рік, що хорошу роботу можна зробити де завгодно, і я ще більш оптимістичний щодо можливості масштабної віддаленої роботи, особливо в міру того, як технології відеозв'язку і віртуальної реальності продовжують поліпшуватися", - написав він.

Зазвичай не можна виконати віддалено роботу співробітників, які працюють на апаратному забезпеченні та установках в центрах обробки даних Facebook.

При цьому, співробітників, які хочуть працювати в офісі, попросять приходити як мінімум на половину робочих днів. Також компанія планує організовувати регулярні особисті зустрічі для офісних і віддалених співробітників, "щоб підтримувати відносини".

Також співробітники зможуть запитувати віддалену роботу в інших країнах. Зокрема, Facebook дозволить співробітникам з США запитувати віддалену роботу в Канаді, а співробітникам в Європі - працювати з Британії.

Речник Facebook додав, що компанія планує відновити більшість своїх офісів у США на 50% до початку вересня, і, ймовірно, відкриється повністю в жовтні.

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Економічна правда