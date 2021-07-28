Кабмин одобрил законопроекты о перезагрузке системы проверок бизнеса

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Кабмин одобрил несколько законопроектов, которые призваны перезагрузить систему проверок бизнеса и создать благоприятный бизнес-климат в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседание правительства 28 июля, передает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что реализация законопроекта "Об основных принципах государственного надзора (контроля)" будет способствовать уменьшению регуляторной нагрузки на добродетельный бизнес и внедрению дополнительных инструментов обеспечения прав граждан.

"Это очень важный документ, который позволит переориентировать систему государственного надзора с доминирующей сегодня карательно-репрессивной на превентивную и риск-ориентированную, повысить прозрачность проверок и упростить взаимодействие органов контроля и бизнеса.

Мы должны создать комфортные условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций в украинскую экономику", - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

В частности, законопроектом предлагается:

ввести добровольное страхование гражданской ответственности деятельности предпринимателей;

ввести аудит деятельности компаний, как отдельного функционала, что позволяет предприятиям предотвратить нарушение требований законодательства;

создать институт общественных Советов по вопросам государственного надзора при органах контроля, что позволит повысить объективность и гласность жалоб предпринимателей;

цифровизировать процессы государственного контроля;

усилить ответственность должностных лиц органов государственного надзора;

усовершенствовать процедуры остановки деятельности субъектов хозяйствования;

определить в Кодексе административного судопроизводства процедуры сокращенного производства по делам по обращениям органов государственного надзора в суд по недопущению к проверке, остановки деятельности предпринимателей для устранения нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.

Также одобрили проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля)".

Законопроектом предлагают усилить ответственность должностных лиц органов контроля и увеличить сумму административного штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам осуществления государственного надзора - с 850 грн до 4250 грн.

Напомним:

Союз украинских предпринимателей получает многочисленные жалобы от участников на чрезмерное использование полномочий и неправомерное давление на бизнес со стороны контролирующих и правоохранительных органов - "лидируют" в таких жалобах Налоговая, Госпродпотребслужба, Гоструда и Гостаможслужба.

Экономическая правда