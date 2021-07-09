Акції Apple оновили пік вартості

Ціна акції американської компанії Apple на торгах 9 липня перевищила позначку в 145 дол, оновивши свій січневий рекорд собівартості (тоді вартість кожного цінного паперу становила 143,16 дол).

Про це свідчать дані Investing.com.

Станом на 19:15 за Києвом акція Apple торгувалась по 145,34 дол на біржі NASDAQ.

На піку пандемії коронавірусу, близько року тому, вартість акцій компанії становила ще 89,14 дол за штуку.

Як повідомляв Bloomberg, на закритті торгів 7 липня ціна акції Apple виросла до 144,57 доларів, оновивши досягнутий у січні рекорд.

Зазначається, що ріст ціни акцій обумовлений, зокрема, позитивними прогнозами щодо продажів iPhone.

При цьому аналітики, опитані агентством, прогнозують, що ралі акцій компанії продовжиться протягом наступних шести місяців.

З початку року акції Apple подорожчали майже на 9%. Повідомлялось, що після росту ціни акції до 144,57 доларів ринкова капіталізація компанії становила 2,4 трлн дол.

"Apple справді прокинулась за останній місяць, і в короткостроковій перспективі її бізнес-перспективи досить добрі", - сказав головний інвестиційний директор Matrix Asset Advisors Девід Кац.

J.P.Morgan також рекомендував інвесторам купувати акції Apple.

"Час починати купувати знову", - заявив аналітик Самік Чаттерджі, зазначивши позитивні прогнози щодо продажів iPhone.

Економічна правда