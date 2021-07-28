"Центрэнерго" заявляет о сложностях подготовки к отопительному сезону

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Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" заявила о сложности подготовки к зимнему отопительному сезону 2021/2022 годов.

Об этом говорится в письме госпредприятия премьер-министру Дениса Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру энергетики Герману Галущенко, которое есть в распоряжении Экономической правды.

"В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии, "Центрэнерго" столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электроэнергии", – говорится в письме.

В компании отмечают, что уменьшение поступления средств усложняет подготовку к осенне-зимнему периоду. Также из-за недостатка оборотных средств под угрозой проведения ремонтных работ.

В "Центрэнерго" добавили, что пополнение запасов угля также под угрозой.

"Учитывая указанное, просим... обязать НКРЭКУ (регулятор – ред) принять минимальные прайс-кэпы и отменить максимальные прайс-кэпы, а также провести проверку участников рынка по манипуляциям на рынке электроэнергии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в госкомпании предлагают ввести плату за мощность и выделить средства из резервного фонда на закупку угля.

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Напоминаем:

Министерство энергетики инициирует создание "черного списка" - перечня систематических нарушителей на рынке электроэнергии, которым временно будут ограничивать доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Экономическая правда