В Минагрополитики предлагают сквозное снижение НДС

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Министерство аграрной политики предлагает при налогообложении операций по поставке сельскохозяйственной продукции снизить ставку налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по результатам заседания рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с налогообложением в агросекторе.

В частности, заместитель министра Тарас Высоцкий очертил состояние готовности законодательных изменений относительно лицензирования топлива в части сельскохозяйственных товаропроизводителей.

"На сегодня есть конечная компромиссная редакция этого документа, который согласован ГНС, Минфином, Минагро и профильными аграрными ассоциациями. Ожидается, что предлагаемые изменения будут рассматриваться на следующей сессии парламента и должны быть приняты", - сказал Высоцкий.

"Министерство предлагает сквозное снижение НДС, чтобы социально поддержать потребителя. Кроме того, нужно внести предложения по налогообложению семейных фермерских хозяйств.

Актуальным является также решение проблемы по выравниванию конкурентоспособности производства и реализации продуктов питания в части налогообложения", - добавил замминистра, комментируя вопрос ставки НДС.

Также участники заседания обсудили проблемные вопросы остановки налоговых накладных, специальные бюджетные дотации за содержание паев, а также способы хеджирования рисков для агропроизводителей в условиях неопределенности.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

Ставку налога на добавленную стоимость 20% вернули при налогообложении операций по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на нее следующей сельхозпродукции:

0102 (крупный рогатый скот, живая) 0103 (свиньи, живые), 0104 10 (овцы живы), 0401 (в части молока цельного), 1002 (рожь), 1004 (овес), 1204 00 (семена льна, дробленые или неизмельченные), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или неизмельченные), 1212 91 (сахарная свекла).

Оставили ставку НДС 14% по операциям по поставке: 1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), 1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы, дробленые или неподрiбненi), 1205 (семена рапса, или рапса, дробленые или неподрiбнене), 1206 00 (семена подсолнечника, дробленые или недробленые).

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Экономическая правда