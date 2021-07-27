АМКУ предлагает отменить двойное возмещение потребителям

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Антимонопольный комитет правкой к законопроекту №5431 предлагает отменить двойное возмещение потребителю потерь от злоупотреблений на рынке - там считают, что потребитель имеет право на "возмещение ущерба, а не на дополнительный заработок".

Об этом сообщает Наши деньги со ссылкой на предложения АМКУ к законопроекту №5431.

Изменения предлагается внести в статью 55 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Так, в АМКУ разработали поправки ко второму чтению законопроекту. Отмена двойного размера возмещения вследствие злоупотреблений на рынке депутаты поддержали в первом чтении, ко второму чтению в Комитете предлагают эти изменения оставить.

Так, возмещение предложено уменьшить до одинарного размера. Госуполномоченная Комитета Анжелика Конополянко написала, что "лицо, пострадавшее от действий ответчика, нарушившего конкурентное законодательство, имеет, несомненно, право на возмещение доказанной вреда, а не на дополнительный заработок".

Она также добавила, что несмотря на принятие Комитетом решений относительно злоупотреблений на рынке более 20 лет, таких возмещений было осуществлено единицы.

Основательница "Лиги антитраста" и экс-госуполномоченная АМКУ в 2015-19 годах Агия Загребельская утверждает, что норма о двойном возмещения существует, чтобы "пострадавший мог получить возмещение минимум в размере 100%, а вторая часть должна покрывать расходы на адвокатов и при вычете их гонораров успеха тоже должен идти пострадавшему".

Она объясняет, что при одинарном размере возмещения борьба потребителя с монополистом теряет смысл, поскольку при вычете средств на юристов он получит возмещение меньше понесенных убытков, а следовательно не будет видеть смысла вообще начинать борьбу.

Также Загребельская отметила сдерживающий эффект от двойного возмещения, когда мощнее наказание сдерживает злоупотребления компаний. Коноплянко этот эффект отрицает, так как "примеры дел против Тедис, ОСТХЕМ, Укрзализныци, АМПУ, группы РГК, ДТЭК (Бурштын) и других это доказывают".

Напоминаем:

Нормы законопроекта №5431, одобренного Комитетом ВРУ по вопросам экономического развития, могут привести к нарушению прав и свобод человека.

13 июля Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении.

Экономическая правда