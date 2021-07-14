Антимонопольникам хочуть надати занадто широкі повноваження – бізнес

Норми законопроєкту №5431, схваленого Комітетом ВРУ з питань економічного розвитку, можуть призвести до порушення прав та свобод людини.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської бізнес асоціації.

Так, у законопроєкті пропонується надати Антимонопольному комітету непритаманні повноваження, зокрема:

Право на перевірки приміщень фізичних осіб за рішенням суду. При цьому в тексті законопроєкту не визначено, чи це стосується тільки уповноважених осіб підприємств чи будь-якого працівника. Більше того, порядок та конкретні підстави для здійснення перевірок бізнесу АМКУ буде фактично встановлювати самостійно, що відкриває простір для потенційних зловживань та тиску на бізнес.

Право вилучати та накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації АМКУ у будь-яку годину доби.

Право визначати пріоритетність та категорії справ, заяви за якими підлягають залишенню без розгляду. Представники бізнесу зазначають, що ручне керування переліком об’єктів дослідження створює штучні перепони для захисту прав громадян та протирічить принципу верховенства права та рівності всіх перед законом.

Право доступу до всіх автоматизованих реєстрів, баз даних, інших систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації, відомостей, держателем чи адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Фактично, ця норма надає АМКУ необмежені права для доступу до інформації, включаючи конфіденційну, без належного обґрунтування необхідності такого доступу.