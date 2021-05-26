Уже третью тюрьму выставили на аукцион для приватизации

Южную исправительную колонию, которая в Одессе, выставили на приватизационный аукцион со стартовой ценой в 223,3 миллиона гривен – колония не функционирует с 2019 года.

Соответствующий аукцион опубликован на Prozorro.Sale.

Прием заявок открыт до 24 июня, аукцион проведут 25 июня.

Одесская колония №51 расположена на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка - 5,983 га, площадь зданий составляет 14 000 482 квадратных метров, расстояние до центра - 4 км; расстояние до моря - 3,5 км.

Колония пострадала в мае 2019 года от пожара во время бунта осужденных. Из-за повреждения здания стали непригодными для использования.

На аукцион выставили 72 объекта недвижимости и внутреннюю сеть связи.

Напоминаем:

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал последующая продажа тюрем, одной из них станет одесская колония №51.

Фонд госимущества выставил на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая была заморожена еще в конце 2017 года и с 2018 года не функционирует.

Также Фонд госимущества перенес на 16 мая приватизационный аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№132) Киевской области - это должен быть первый объект из программы приватизации тюрем, не работают.

Экономическая правда