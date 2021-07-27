Tesla впервые заработала более 1 миллиарда долларов чистой прибыли за квартал

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Производитель электрокаров Tesla впервые отчиталась о результатах за 2 квартал 2021 года - впервые в истории компании чистая прибыль превысила отметку в 1 млрд долл.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что чистая прибыль (GAAP) составила 1,14 млрд долл, распределенная прибыль на акцию - 1,45 долл.

Общая выручка от продажи электрокаров - 10,21 млрд долл.

Tesla также отчиталась о доходах в 801 млн долл от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий, что более чем на 60% больше, чем в прошлом квартале.

При этом, биткоин-активы Tesla потеряли в цене 23 млн долл, эти потери компания отразила как операционные расходы в разделе о реструктуризации.

"Tesla по-прежнему намерена увеличить поставки автомобилей более чем на 50% в этом году, но отметила, что "темпы роста будут зависеть от мощности оборудования, операционной эффективности, а также мощности и стабильности цепочки поставок", - говорится в сообщении.

Напомним:

Производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74% до 10,4 млрд долларов, кроме продаж автомобилей повлияли и операции с криптовалютой.

Экономическая правда