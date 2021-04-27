Tesla увеличила доходы на 74% в первом квартале года

Производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74% до 10,4 млрд долларов, кроме продаж автомобилей повлияли и операции с криптовалютой.

Об этом сообщает BBC.

Несмотря на мировой дефицит чипов, что вызвал простои на предприятиях крупнейших автопроизводителей как Volkswagen и Hyundai, Tesla смогла увеличить продажи и прибыли.

Прибыли компании в первом квартале составили 438 млн долларов. Для сравнения, в прошлом году за соответствующий период компания получила 16 млн долларов чистой прибыли.

Доходы за трехмесячный период составили 10,4 млрд долларов против 6 млрд долларов в прошлом году (+ 74%). По словам основателя Илона Маска, продажи возглавил седан премиум-класса Tesla Model 3. В будущем он ожидает, что место бестселлера займет Model Y.

Всего в первом квартале компания продала около 185 000 автомобилей - вдвое больше за первый квартал 2020 года.

Кроме высших продаж на доходы Tesla повлияли и операции с криптовалютой Bitcoin. Ранее компания приобрела актив суммой 1,5 млрд долларов, и впоследствии продала из них 10%. Вследствие операций компания получила 101 млн долларов доходов.

Также 518 млн долларов автопроизводитель получил от перепродажи "зеленых" разрешений (emission credits) на выбросы парниковых газов сверх нормы благодаря перевыполнению компанией экологических нормативов.

Экономическая правда