Зеленский ввел в действие решение СНБО по стимулированию поиска стратегических полезных ископаемых

Президент Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 16 июля по стимулированию поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороноспособности.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Так, СНБО одобрил перечень металлических руд и неметаллических полезных ископаемых по стратегическому значение для развития экономики и обороноспособности. К ним отнесли 37 позиций: медные, никилиеви, вольфрамовые и другие металлические руды, а также барит, графит, калийную соль и флюорит.

Правительству поручено в течение двух месяцев утвердить перечень недр со стратегическим значением, предоставляемых в пользование на условиях соглашений о разделе продукции, путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование.

Также Кабмин ежегодно до 1 января будет предоставлять на рассмотрение СНБО актуализированный перечень стратегических руд и полезных ископаемых.

В течение двух месяцев в Верховную Раду должны внести на рассмотрение проект изменений в Кодекс Украины о недрах и предусмотреть критерии отнесения полезных ископаемых к стратегическим. Кроме того, к спецразрешениям на пользование хотят установить требования по обогащению и переработке в Украине таким полезных ископаемых и запретить продление срока действия разрешений на пользование.

Рада также рассмотрит изменения в законы о предоставлении права Госгеонедра останавливать действие и аннулировать спецразрешения без обращения в суд по основаниям их получения вне аукциона по результатам апробации запасов полезных ископаемых без спецразрешения.

Также разрешение могут отменить если пользователь недр без уважительных причин в течение двух лет (для нефтегазоперспективных площадей и месторождений - 180 дней) не приступил к пользованию недрами.

Другая причина - вызвал отравление, радиационное поражение, потерю трудоспособности, инвалидность или смерть людей, классифицированные как чрезвычайная ситуация; значительное загрязнение окружающей среды.

В течение трех месяцев Рада рассмотрит изменения в Бюджетный кодекс относительно направления частей ренты и сборов за выдачу специальных разрешений на проведение геологоразведочных работ.

Напоминаем:

Во время пресс-брифинга секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов заявил о том, что государство будет стимулировать поиск и добычи 137 видов полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики и обороноспособности, лицензии на их добычу будут проверять более тщательно.

Экономическая правда