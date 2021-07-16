Рада нацбезпеки бере "під особливий контроль" 137 видів сировини стратегічного значення

Держава стимулюватиме пошук та видобутку 137 видів корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки і обороноздатності, ліцензії на їхнє видобування перевірятимуть більш прискіпливо.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання ради 16 липня.

"Визначено 137 видів сировини корисних копалин, які на сьогодні будуть під особливим контролем держави, вони будуть за іншими процедурами – більш прискіпливими з боку держави – видаватися ці ліцензії", – повідомив Данілов.

Він зазначив, що "ліцензії, які мають компанії на видобуток міді у нашій країні є, а жодного кілограма міді, на превеликий жаль, в Україні не видобувається".

"Все це цим рішенням братиметься під контроль. Крім того, там будуть посилені певні процеси з урахуванням того, що з 1 січня 2021 роки діти, які народилися, мають отримати певні кошти через визначений період часу, як запрацює ця система", - додав Данілов.

Економічна правда





