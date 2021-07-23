Безос предлагает вынести всю "грязную" промышленность на орбиту

NBC News

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос после возвращения на Землю загорелся идеей отправить всю загрязняющую окружающую среду промышленность на орбиту.

Об этом он заявил в интервью для NBC News.

"Когда смотришь на планету, не видишь границ. Это единая планета, одна на всех, и такая хрупкая… Мы живем на такой прекрасной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромная, и мы можем ею пренебрегать и плохо с ней обращаться", – заявил миллиардер.

По мнению Безоса, чтобы спасти планету, нужно перенести загрязняющую окружающую среду промышленность в космос. На достижение этой цели уйдут "десятки и десятки лет, но начать нужно".

Напомним:

Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin во вторник впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

Кроме Безоса, на New Shepard в космос слетали его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также пилотесса Уолли Фанк (82 года) и голландец Оливер Деймен (18 лет). Последние двое таким образом являются самым старым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

Ракета-носитель взлетела, достигла высоты около 50 километров, после чего от нее отделилась капсула с экипажем. После этого ступень и капсула разделились, ступень опустилась на Землю через 7 мин 23 сек после старта.

Поднявшись на высоту свыше 100 км и пересек линию Кармана - условную границу, с которой, как считается, начинается космос, капсула с экипажем опустилась на Землю. В целом полет длился не более 10 мин.

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