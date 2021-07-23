Mercedes-Benz инвестирует 40 миллиардов евро в переходе на электромобили до 2030 года

пресс-служба Mercedes-Benz

Новые модели авто от производителя Mercedes-Benz с 2025 года будут работать исключено электробатареях, до 2030 года компания продолжит выпускать старые модели с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом известно из пресс-релиза концерна Daimler, в который входит Mercedes-Benz.

В 2025 году компания планирует представить 3 новых модели, работающих на электроэнергии. Ранее Mercedes-Benz заявлял о цели увеличить долю своих гибридных и електроавитвок до 25% общих продаж до 2025 года.

"Решение компании сегодня базируется на ожидаемой доле электрических транспортных средств в 50% к 2025 году и прогнозу продаж новых автомобилей на рынке, который фактически предусматривает полный переход на электромобили до конца десятилетия", - объясняют в компании.

С этой целью автопроизводитель планирует инвестировать более 40 млрд евро до 2030 года, в частности с акцентом на R & D.

Кроме того, компания рассчитывает на использование в своих моделях авто батареи мощностью более 200 ГВт-ч. Поэтому, Mercedes-Benz вместе со своими партнерами хочет создать восемь гигафабрик для производства аккумуляторных элементов.

Также автопроизводитель работает над системой "Plug & Charge", что позволит клиентам заряжать свои авто без дополнительных шагов, необходимых для аутентификации и обработки платежей. Ее планируют запустить уже в этом году.

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Напоминаем:

Peugeot с 2025 года перестает выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Honda Motor Co. к 2040 году полностью перейдет на производство электромобилей.

Через 3-4 года электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями, говорится в докладе исследовательской организации BloombergNEF.

Экономическая правда