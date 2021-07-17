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Тільки гібрид і електро: Peugeot з 2025 року не випускати авто з ДВЗ

Субота, 17 липня 2021, 16:23

Peugeot з 2025 року перестає випускати автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами. 

Про це пише autonews. 

Французька компанія повністю перейде на гібридні і електричні силові установки. 

Видання повідомляє, що зараз у Peugeot є кілька гібридних версій стандартних моделей. Зокрема, повністю гібридні версії є у ​​оновленого кросовера Peugeot 3008 C, седана 508 і 508 SW. 

Також недавно у продажу з'явився хетчбек і універсал 308 нового покоління. Покупцям пропонують гібридні версії. 

 "Що ж стосується електромобілів, то у Peugeot зараз є дві такі моделі. Це суперміні e-208 і кросовер e-2008. Вони створені на платформі eCMP. На цій платформі створені багато моделей концерну Stellantis, включаючи Opel Corsa-e / Mokka-e, DS3 Crossback E-Tense і Citroen e-C4 ", - зазначили у виданні.

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Економічна правда
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