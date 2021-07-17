Тільки гібрид і електро: Peugeot з 2025 року не випускати авто з ДВЗ
Peugeot з 2025 року перестає випускати автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами.
Про це пише autonews.
Французька компанія повністю перейде на гібридні і електричні силові установки.
Видання повідомляє, що зараз у Peugeot є кілька гібридних версій стандартних моделей. Зокрема, повністю гібридні версії є у оновленого кросовера Peugeot 3008 C, седана 508 і 508 SW.
Також недавно у продажу з'явився хетчбек і універсал 308 нового покоління. Покупцям пропонують гібридні версії.
"Що ж стосується електромобілів, то у Peugeot зараз є дві такі моделі. Це суперміні e-208 і кросовер e-2008. Вони створені на платформі eCMP. На цій платформі створені багато моделей концерну Stellantis, включаючи Opel Corsa-e / Mokka-e, DS3 Crossback E-Tense і Citroen e-C4 ", - зазначили у виданні.
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