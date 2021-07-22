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Официальный курс: гривня укрепилась

Четверг, 22 июля 2021, 19:51
 
unsplash

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копейки и установил его на 23 июля на уровне 27,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,03 грн (на 22 июля - 32,06 гривни).

Напоминаем:

22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Экономическая правда

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