Официальный курс: гривня укрепилась
Четверг, 22 июля 2021, 19:51
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копейки и установил его на 23 июля на уровне 27,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,03 грн (на 22 июля - 32,06 гривни).
Напоминаем:
22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.
22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua