Киевский автовокзал открыли после реконструкции за 120 миллионов

Проект Киевского центрального автовокзала фото ооо "Бастион-груп"

Центральный автовокзал возле станции метро Демеевская официально открыли, он получил новую айдентику и почти втрое больше платформ – в проект инвестировали около 120 млн грн.

Об этом сообщает компания Укрпас, председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"На автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30, создали комфортные залы ожидания, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, эскалаторы, фудкорты, инфраструктуру для маломобильных групп населения, комнату матери и ребенка, аккуратные туалеты и отель на 34 номера", - говорят в Укртрансе.

фото укрпас

Директор компании Максим Скляренко отметил, что в модернизацию автовокзала вложили 100 млн грн. Еще 20 млн грн инвестировали в разработку IT-решений, в частности - омниканального сервиса по продаже билетов.

фото укрпас

Также Укрпас запустил онлайн-маркетплейс, где можно приобрести билеты с любых автостанций и направлений от перевозчиков по всей Украине и Европе. В развитие IT-составляющей в этом году инвесторы планируют вложить еще 70 млн гривень.

фото укрпас

Для безопасности пассажиров с 1 октября вход на платформы будет закрытым - только по посадочным талоном с QR-кодом.

Напоминаем:

В марте 2020 года завершился аукцион по продаже "Киевпассервис", в составе которого центральный автовокзал Киева, 5 автостанций города и 18 – области, цена продажи предприятия составила 230,89 миллиона гривень.

Победило в конкурсе ООО "Бастион-групп". Сумму инвестиций компания оценивала в 2 миллиона евро в непосредственно модернизацию автовокзала.

Экономическая правда