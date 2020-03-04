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Фонд держмайна продав центральний автовокзал Києва та низку автостанції за 230 мільйонів гривень

Середа, 4 березня 2020, 14:43
 

Завершився аукціон з продажу "Київпассервіс", у складі якого центральний автовокзал Києва та 5 автостанцій міста і 18 області, ціна продажу підприємства становила 230,89 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонда держмайна.

Загалом, в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%.

"Ми дуже сподіваємося, що приватний інвестор зможе реконструювати вокзали, надати їм "нове життя", – зазначив Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, що взяти участь у попередньому аукціоні з продажу "Київпассервіс" (серпень 2019 року), не було жодного охочого. Проте цього разу, новий підхід у розкритті інформації про підприємство та сотні сторінок опублікованих документів дозволив зацікавити інвесторів.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Бастіон-груп".

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