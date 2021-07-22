Регулятор уменьшил план покупки валюты в резервы – они на высоком уровне

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Национальный банк с 1 августа уменьшает плановые ежедневные объемы интервенций по покупке валюты на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов, потому что международные валютные резервы находятся на высоком уровне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такие интервенции, отметили в регуляторе, будут осуществляться только при укреплении курса гривны по сравнению с предыдущим торговым днем. С конца апреля 2020 года индикатор составил 20 млн долл.

Просмотр индикатора соответствует характеру монетарной политики Национального банка, направленной на преодоление инфляционного давления и будет способствовать улучшению механизма монетарной трансмиссии через валютный канал.

"Международные резервы Украины сейчас находятся на высоком уровне - более 28 млрд долл. Учтя это, Правление НБУ решило уменьшить плановые объемы интервенций для покупки валюты в резервы", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Индикативный объем покупки валюты в размере 5 млн долларов составляет более 1% от среднедневного объема операций на межбанке, поэтому он не будет препятствовать рыночному курсообразованию.

Согласно Стратегии валютных интервенций одной из их задач является сглаживание чрезмерных колебаний на рынке. "Соответственно, центробанк при необходимости продолжит проводить интервенции по покупке или продаже валюты в те дни, когда будет существовать существенный дисбаланс между предложением и спросом на рынке", - добавили в НБУ.

В регуляторе отметили, что ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась: рынок развивается и становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самобалансированию и уменьшается участие Национального банка.

В НБУ напоминают, что плановые объемы интервенций имеют исключительно индикативный характер - в зависимости от ситуации на рынке интервенции могут быть меньше или вообще не происходить.

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

Экономическая правда