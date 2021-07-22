Зеленский подписал закон о ратификации соглашения, которое позволит обновить локомотивный парк УЗ

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Рамочного соглашения между Кабинетом Министров и правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця" который Рада приняла 1 июля.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что ратификация соглашения "позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская железная дорога" через закупку 130 грузовых электрических локомотивов (80 - двухсистемных, 50 - односистемних) для АО "Украинская железная дорога" со значительной локализацией производства в Украине".

"Закупка грузовых электрических локомотивов будет осуществляться за счет государственного бюджета и путем государственных внешних заимствований", - заявили в ОП.

При этом, французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.

"Согласно рамочному соглашению, официальная поддержка составляет не более 85% от общей суммы контрактов.

Украинская компания, определенная правительством Украины, должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет 750 млн 125 тыс евро и финансирует реализацию проекта. В частности, 350 млн евро составит казначейский займ правительства Французской Республики, а 400 млн 125 тыс евро - банковские займы, гарантированные Bpifrance Assurance Export, который действует от имени правительства Французской Республики", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов.

За выполнение контрактов ответственный французский поставщик, при условии, что официальная поддержка, оказанная на приобретение украинских товаров и услуг, не превышает 50% от суммы экспортных контрактов.

Напомним:

В рамках ратифицированной Верховной Радой соглашения 1 июля УЗ приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта - 882,5 млн евро.

Экономическая правда