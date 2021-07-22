АМКУ отменил свое решение о разрешении Новинскому купить акции "Харьковоблэнерго"

фото: пресс-служба компании

АМКУ 22 июля отменил свое решение от 28 января о предоставлении разрешения компании "Smart Holding (Cyprus) LTD" (Лимасол, Кипр) на приобретение акций АО "Харьковоблэнерго", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

"В ходе производства по пересмотру решения комитетом установлено, что заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 № 51-р, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании "Lovitia Investments Ltd" (новое название компании "Smart Holding (Cyprus) LTD").

При этом, в прилагаемых материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании "Lovitia Investments Ltd" на представительство интересов АО "Харьковоблэнерго" и предоставления им информации, предусмотренной требованиями Положения о концентрации, в отношении АО "Харьковоблэнерго". Итак, вся информация, представленная в заявлении относительно АО "Харьковоблэнерго" не может считаться достоверной информацией", - заявили в АМКУ.

"Поскольку решение от 28 января 2021 года № 51-р принято на основании анализа, в том числе, информации об АО "Харьковоблэнерго", оно принято на основании недостоверной информации", - добавили в Комитете.

В АМКУ добавили, что установление факта принятия комитетом решения от 28 января 2021 года № 51-р на основании недостоверной информации стало основанием для его отмены.

Напомним:

В феврале сообщалось, что кипрская компания Smart Holding Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" в Inter Growth Investments Limited (Кипр).

28 января АМКУ предоставил разрешение Smart Holding на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт".

65% "Харьковоблэнерго" принадлежит государству.

Экономическая правда