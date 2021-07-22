Clubhouse отказался от системы приглашений

фото: cnn

Основатели голосовой соцсети Clubhouse Пол Дэвисон и Рохан Сет объявили, что теперь соцсеть открыта для регистрации новых пользователей без системы приглашений.

Об этом они сообщили в официальном блоге компании.

"Около года назад мы опубликовали свой первый сообщение в блоге. Через двенадцать совсем не скучных месяцев мы рады сообщить, что Clubhouse уже вышел из бета-версии, открытый для всех и готов начать следующий этап.

Это значит, что мы удалили нашу систему списков ожидания", - говорится в сообщении основателей Clubhouse.

"Мы всегда хотели, чтобы соцсеть была открыта. Каждый человек в мире имеет иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты - это те, где вы встречаетесь с людьми далеко за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир", - добавили они.

Пол Дэвисон и Рохан Сет объяснили систему приглашений и писем ожидания тем, что необходимо было размеренно вырастить Clubhouse, сохранив при масштабировании "важные вещи".

"Система инвайтов была важной частью нашей ранней истории", - сказали они.

Как пишет The Verge со ссылкой на представителя Clubhouse, в списке ожидания находится около 10 млн человек. Позже они будут добавлены в приложение, но могут перерегистрироваться и самостоятельно.

Читайте также: Приглашение к этой соцсети продавали на eBay за 1000 долларов. Почему Clubhouse так популярен

Экономическая правда