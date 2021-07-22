Зеленский подписал закон об агростраховании

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Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1601-ИХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который Верховная Рада приняла 1 июля.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что закон призван обеспечить финансовую стабильность производителей при неблагоприятных погодных условиях, способствовать увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции.

"В частности, документ увеличивает ставку налога на доход по договорам страхования с/х продукции на 0,5 процентных пункта с целью последующего направления этих средств на поддержку страхования указанной продукции.

Законом определяется механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая помощь", - пояснили в ОП.

Также определяются объекты страхования, страховые продукты, риски и случаи страхования с государственной поддержкой.

Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей установлен на уровне до 60%. В то же время отмечается, что конкретный размер компенсации определяется с учетом возможности государственного бюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.

В то же время документ отменяет положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс и регулирует отношения, связанные со страхованием сельхозпродукции с государственной поддержкой.

Экономическая правда