Витренко о "Северном потоке-2": Как можно компенсировать стране критические угрозы для безопасности?

Юрий Витренко фото: эп

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для остановки проекта "Северный поток-2" "должен быть комплекс мер и американские санкции являются очень важным элементом".

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

На вопрос, можно ли сказать, что, учитывая сообщения о возможной договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" сейчас речь идет о компенсации Украине, а вопрос о том, что этот проект заработает уже вроде бы решен, Витренко ответил:

"Я надеюсь, что это не так. Поэтому наша позиция неизменна: "Северный поток-2" - это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопросы региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принципы "никаких договоренностей об Украине без Украины"будут соблюдены".

"Также "Северный поток-2" - это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем как другие страны, особенно страны - лидеры западного мира могут договариваться о проекте Кремля", - добавил глава правления "Нафтогаза".

"Вопрос не столько в достройке. Это технический элемент. Вопрос в том, чтобы этот проект никогда не заработал, чтобы по нему не шел газ в Европу", - ответил Витренко на вопрос, можно ли остановить достройку трубопровода.

По его словам, к такой позиции в Вашингтоне относятся "очень позитивно".

"Обе ведущие партии США - и демократы, и республиканцы - поддерживают нашу борьбу против "Северного потока-2". Они понимают, что это геополитический проект и он никогда не должен работать", - отметил он.

На вопрос, какой основной фактор способен остановить этот проект - санкции, регулятор, или судебные решения - Витренко ответил:

"Как у нас говорят, вместе и отца легче бить. То есть мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, это оружие и угроза безопасности Украины, всему региону, то этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает.

Должен быть комплекс мер и американские санкции являются очень важным элементом. Они действенны".

"Как можно компенсировать стране критические угрозы для безопасности? Украина является объектом военной агрессии со стороны России. Мы также говорим, что этот проект является символом западной коррупции, то есть, если он будет достроен, то Украине очень сложно будет проводить прозападные рыночные реформы" - сказал Витренко в ответ на вопрос, возможно ли вообще компенсировать Украине ущерб от "Северного потока-2".

"Если не будет физического транзита газа через Украину, значительно возрастет риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. Россия будет ожидать, что если военные действия не будут затрагивать европейских потребителей, Европа ограничится высказываниями глубокого беспокойства событиями в Украине", - ответил он на вопрос, в чем самая большая угроза для Украины от "Северного потока-2".

Напомним:

Reuters сообщал, что США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку-2" в ближайшие дни, но многие детали оставались неизвестными.

По данным СМИ, в проекте соглашения между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" предусматриваются обязательства применить санкции и другие меры сдерживания на случай, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у тех, кому этот проект угрожает.