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Ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского – ОП

Среда, 21 июля 2021, 13:21
 
фото dpa

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у тех, кому этот проект угрожает.

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Северный поток – 2" - это вообще не про экономику и лакшери-жизнь для отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран нашего региона.

Работа на всех уровнях как в Европе, так и в Америке продолжается для того, чтобы не допустить реализацию этого проекта в том виде и с теми последствиями, как его задумали в РФ…

Решение по "Северному потоку – 2" не может приниматься за спиной у всех тех, кому этот проект реально угрожает. Ситуация ещё не завершена, и она может быть полностью прояснена только во время визита президента Зеленского в Вашингтон".

Детали: По его словам, в Европе и Америке ведется политическая, дипломатическая, юридическая работа, и жёсткая информационная работа.

Подоляк добавил, что Конгресс принимал соответствующие решения и неоднократно заявлялись соответствующие позиции.

Что было раньше: Издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами, сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена призывали украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Сообщается, что официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток - 2", и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией.

Напомним: 

  • Reuters сообщал, что США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку-2" в ближайшие дни, но многие детали оставались неизвестными.
  • По данным СМИ, в проекте соглашения между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" предусматриваются обязательства применить санкции и другие меры сдерживания на случай, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Украинская правда

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Северный поток США Германия

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