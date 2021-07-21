На Ровенскую АЭС прибыло ядерное топливо Westinghouse

пресс-служба энергоатома

На Ровенскую АЭС привезли 42 кассеты с ядерным топливом производства американской Westinghouse, сейчас идет входной контроль - первые тепловыделяющие сборки с топливом планируют загрузить в активную зону реактора в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Сейчас 42 кассеты с ядерным топливом Westinghouse в 7 стандартизированных контейнерах ISО прибыли на промышленную площадку РАЭС, где специалисты осуществляют их входной контроль.

Так, распаковывают контейнеры ISО, проверяют геометрические размеры кассет и повысотное размещение ТВС, осматривают хвостовики и головки кассет на отсутствие механических повреждений и посторонних предметов, а также перемещают новые кассеты в чехлы хранения топлива.

пресс-служба Энергоатома

Процесс под контролем представителей компании Westinghouse и Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Первые тепловыделяющие сборки из этой партии загрузят в реактор энергоблока №3 РАЭС в следующем году.

Они будут эксплуатироваться на протяжении всей топливной кампании. То есть, каждый год свежее топливо ТВС-WR будет пополнять активную зону реактора - за четыре года она полностью будет заполнена топливом Westinghouse. "Поэтому с 2025 года энергоблок №3 РАЭС будет работать целиком на американском ядерном топливе", - объясняют в Энергоатоме.

Планируется, что в 2024 году в активную зону реактора энергоблока №2 РАЭС будет загружена первая партия из 12 кассет Westinghouse, которая будет находиться в опытной эксплуатации в течение 4-6 лет.

Сейчас в рамках реализации Программы диверсификации ядерного топлива для реакторных установок ВВЭР-1000 на топливе Westinghouse работают 6 из 15 отечественных атомных реакторов: энергоблоки №2 и №3 Южно-Украинской АЭС и четыре энергоблока Запорожской АЭС.

Напоминаем:

10 июня "Энергоатом" и Westinghouse подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на топливные сборки ВВЭР-440 для энергоблока №2 Ровенской атомной электростанции - это еще один шаг к отказу от российского топлива.

Экономическая правда