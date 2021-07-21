Мининфраструктуры хочет стимулировать использование водородного транспорта

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В Министерстве инфраструктуры разработали проект приказа, который позволит ввести импорт водородных автомобилей и стимулировать их производство в Украине - это может быть толчком для развития водородных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Проект приказа также предполагает отсрочку до 2025 года некоторых требований соответствия конструкции колесных транспортных средств касательно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида и т.п. Это связано с переносом внедрения стандартов Евро-6 Верховной Радой.

Как пояснили в ведомстве, отсрочка требований введена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров и потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей.

По водородному транспорту, в правительстве надеются, что его развитие станет толчком для развития водородных технологий.

"На сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, работающих на сжатом водороде. Проект приказа улучшает нормативно-правовую базу отрасли, включая 134-е и 146-е Правила Европейской экономической комиссии ООН", - комментируют в ведомстве.

В Мининфраструктуры отмечают, что водородные автомобили являются экологическими, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Напоминаем:

В Госэнергоэффективности сообщили, что в соответствии с целями Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд нм3.

Экономическая правда