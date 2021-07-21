ГФС до 25 августа должна пройти аудит с учетом ликвидации – Шмыгаль

Денис Шмыгаль фото: правительственный портал

До 25 августа Государственная фискальная служба должна пройти аудит учитывая ликвидацию ведомства и создание нового органа - Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Не менее важная реформа, направленная на улучшение инвестиционного климата - это создание Бюро экономической безопасности. Новый орган должен обеспечить совсем новое качество расследований экономических преступлений, опираясь на аналитическую работу и массивы баз данных.

Конкурс на директора Бюро уже начался, а работа ведомства стартует уже этой осенью", - сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что БЭБ заменит Государственную фискальную службу, которая будет ликвидирована.

"Чтобы весь процесс состоялся планомерно и слаженно, до 25 августа должен быть проведен аудит материально-технических ресурсов ГФС", - добавил он.

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Ранее о желании возглавить БЭБ заявили экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и бывший и.о. главы ГФССергей Солодченко.

Ранее Мельник подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы БЭБ.

Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

Читайте подробнее: Маски-шоу одного актера: как ГФС, СБУ и Нацполиция потеряли контроль над экономическими преступлениям